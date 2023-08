Με Σενγκέλια, Μαμουκελασβίλι & Σερμαντίνι η 12άδα της Γεωργίας στο Mundobasket 2023

Η Γεωργία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Μουντομπάσκετ και ο Ηλίας Ζούρος κατέληξε στη 12άδα που θα ταξιδέψει στην Οκινάουα.

Στην αποστολή των Γεωργιανών δεσπόζουν o φόργουορντ-σέντερ των Σπερς, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, ο Τόκο Σενγκέλια, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι και ο έτερος NBAer, Γκόγκα Μπιτάτζε των Ορλάντο Μάτζικ.

Από 'κει και πέρα, ο 36χρονος γκαρντ της Μούρθια, Θαντ ΜακΦάντεν, θα αγωνιστεί εκ νέου σαν νατουραλιζέ με την Εθνική Γεωργίας.

