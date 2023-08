To Gazzetta στέκεται στον Καναδά που με μια πρώτη ματιά στο ρόστερ, δείχνει ικανός να πάει ακόμα και για το χρυσό στο Παγκόσμιο. Δίδυμο για μεγάλα πράγματα στην περιφέρεια.

Βρισκόμαστε περίπου 20 μέρες μακριά από το τζάμπολ του Παγκοσμίου, καθώς στις 25 Αυγούστου θα ξεκινήσει η γιορτή του μπάσκετ στην Ασία. Αρκετές ομάδες διεκδικούν την κορυφή, με την Team USA να φαντάζει φαβορί, αλλά να μην κατεβάζει την κορυφαία 12άδα που θα μπορούσε. Ούτε καν τη δεύτερη καλύτερη 12άδα.

Μια ομάδα με αρκετούς NBAers που ξεχειλίζει ταλέντο είναι και ο Καναδάς. Πολλοί υποτιμούν τη δύναμη του ρόστερ του, ωστόσο αν δει κάποιος καλύτερα, θα καταλάβει πως η συγκεκριμένη ομάδα δεν αστειεύεται. Το Gazzetta στέκεται στον Καναδά και αναρωτιέται αν αυτή η version μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και να πανηγυρίσει το χρυσό. Mια ομάδα με 14 συμμετοχές σε Παγκόσμιο, αλλά δίχως μετάλλιο. Διψούν για διάκριση και ίσως φέτος να είναι η χρονιά τους.

Φυσικά σε περίπτωση που ο Μάρεϊ παίξει κανονικά. Ο γκαρντ του Ντένβερ παραδέχτηκε ότι δεν είναι στο 100%, αλλά δεν ξεκαθάρισε αν θα παίξει στο Παγκόσμιο. Με Μάρεϊ πάντως οι Καναδοί είναι εκ των φαβορί για μετάλλιο.



