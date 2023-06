Μπράντον Ίνγκραμ και Τζάρεν Τζάκσον Τζ. είναι τα επόμενα ονόματα της λίστας στην Team USA που «δεσμεύτηκαν» για την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο πλησιάζει και μία μία οι ομάδες που θα έχουν συμμετοχή στην τελική φάση της διοργάνωσης κάνουν γνωστά τα πρόσωπα που συνθέσουν τις αποστολές τους. Η Team USA που είναι στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στη Μανίλα έχει συνδεθεί με αντίστοιχους NBAers...

Μετά τους Μπόμπι Πόρτις και Άντονι Έντουαρντς που ήρθαν στο προσκήνιο για το "ναι" όσον αφορά την παρουσία τους στην ομάδα των ΗΠΑ, ακολούθησε ο Μπράντον Ίνγκραμ των Νιου Όρλινς Πέλικανς και ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ των Μέμφις Γκρίζλις. Η είδηση ήρθε από τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, που τόνισε πως η ομάδα εξακολουθεί να "χτίζεται".

Πέραν των Πόρτις, Έντουαρντς, οι Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Όστιν Ριβς και Μικάλ Μπρίτζες αποτελούν τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής και θα βρίσκονται στην προετοιμασία με τον Στιβ Κερ ενόψει της έναρξης του Παγκοσμίου.

ESPN Sources: Two Western Conference All-Star forwards -- New Orleans' Brandon Ingram and Memphis' Jaren Jackson Jr., -- are committed to play for Team USA's FIBA World Cup team this summer in the Philippines. USA Basketball plans to finalize a 12-man roster later this month.