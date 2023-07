Ο Καναδάς ανακοίνωσε την προεπιλογή 18 παικτών για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον πρωταθλητή του ΝΒΑ, Τζαμάλ Μάρεϊ να ξεχωρίζει. Εκτός έμεινε ο Άντριου Γουίγκινς.

Οι 18 παίκτες που ανακοίνωσε ο Καναδάς ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 είναι ικανή να προκαλέσει... τρόμο στους αντιπάλους τους.

Ανάμεσα στις επιλογές του νέου ομοσπονδιακού προπονητή Τζόρντι Φερνάντεθ βρίσκεται ο νέος πρωταθλητής με τους Ντένβερ Νάγκετς, Τζαμάλ Μάρεϊ, ο Σάι Αλεξάντερ Γκίλτζιους των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο συμπαίκτης του Λούγκεντζ Ντορτ, το νέο απόκτημα των Χιούστον Ρόκετς, Ντίλον Μπρουκς, αλλά και ο... Ευρωπαίος Κέβιν Πάνγκος.

Εκτός των επιλογών έμεινε ο παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Άντριου Γουίγκινς.

Ο Καναδάς έχει κληρωθεί στο γκρουπ H μαζί με τη Λετονία, το Λίβανο και τη Γαλλία.

