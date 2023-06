Ο Μπεν Σίμονς δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την Εθνική Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες, όπως ενημέρωσαν τόσο οι Νετς όσο και ο ίδιος την Ομοσπονδία.

Η Αυστραλία μετρά αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εντούτοις, όπως ενημέρωσε μέσω του Twitter, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μπεν Σίμονς.

Ο γκαρντ των Νετς και η ομάδα του Μπρούκλιν έκανε γνωστό στην Ομοσπονδία πως ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος, αφού θα εστιάσει στην αποκατάστασή του από τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της offseason.

«Ο Μπεν χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του και ανυπομονεί να γίνει μέλος των Boomers στο μέλλον» έγραψε χαρακτηριστικά.

