Η Ελλάδα θα κοντραριστεί με τις ΗΠΑ, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιορδανία στον όμιλο του Παγκοσμίου στις Φιλιππίνες (Μανίλα).

Σπουδαιά μάχη για την Εθνική μας έβγαλε η κληρωτίδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ελλάδα έμαθε τον πρώτο αντίπαλο της στη διοργάνωση και αυτός είναι οι πανίσχυρες ΗΠΑ. Μαζί τους στον όμιλο η Ιορδανία και η Νέα Ζηλανδία. Ο όμιλος θα γίνει στις Φιλιππίνες (Μανίλα).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους υπόλοιπους αστέρες του παγκοσμίου μπάσκετ που αντιμετωπίζει στο ΝΒΑ. Σίγουρα θα τον εξιτάρει αυτή η τιτανομαχία, αφού αρέσουν οι σπουδαίες προκλήσεις στον Greek Freak.

Η Εθνική μας έχει να θυμάται την τεράστια νίκη κόντρα στους Αμερικανούς στο Παγκόσμιο του 2006 στον ημιτελικό της Σαϊτάμα, τότε που η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο, αφού ηττήθηκε στον τελικό από τους Ισπανούς.

Η Ελλάδα διασταυρώνεται με τον τέταρτο όμιλο (Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Αίγυπτος). Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο περνούν στην επόμενη φάση και μεταφέρουν τα αποτελέσματα τους σε νέο όμιλο (φάση των 16). Στη συνέχεια πάλι θα περάσουν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο για να σχηματιστούν τα προημιτελικά που θα είναι νοκ-άουτ.

Η τελική φάση θα φιλοξενηθεί στις Φιλιππίνες.

Group A: Φιλιππίνες, Ιταλία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ανγκόλα

Group B: Σερβία, Πουέρτο Ρίκο, Κίνα, Νότιο Σουδάν

Group C: ΗΠΑ, Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Ιορδανία

Group D: Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Αίγυπτος

Group E: Ιαπωνία, Αυστραλία, Γερμανία, Φινλανδία

Group F: Σλοβενία, Βενεζουέλα, Γεωργία, Πράσινο Ακρωτήρι

Group G: Ισπανία, Βραζιλία, Ιράν, Ακτή Ελεφαντοστού

Group H: Καναδάς, Γαλλία, Λετονία, Λίβανος

