Mε τον Ντάντε Έξουμ θα παραταχθεί στους Ολυμπιακούς η Αυστραλία, αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδος στον όμιλο.

O Ντάντε Έξουμ είχε τραυματιστεί στον αντίχειρα και ήταν αμφίβολος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τελικά ο περιφερειακός των Αυστραλών θα βρεθεί κανονικά στην μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με τους Boomers, παίρνοντας τη συγκατάθεση του ιατρικού τιμ.

Ο παίκτης των Μάβερικς θα είναι διαθέσιμος, αφού το πρόβλημα δεν του έσβησε το όνειρο της παρουσίας των Ολυμπιακών Αγώνων. O Έξουμ μπορεί να δώσει λύσεις τόσο σαν small forward όσο και σαν shooting guard. Την είδηση της συμμετοχής του Έξουμ επιβεβαιωσε και ο συμπαίκτης του, Λαντέιλ: «Πήρε το... ΟΚ για να παίξει. Ο Ντάντε είναι ένας πολύ σκληρό άτομο. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ για εμάς», ανέφερε.

Οι Αυστραλοί βρίσκονται στον όμιλος της Εθνικής μας μαζί με Καναδά και Ισπανία. Η Ελλάδα θα παίξει με την Αυστραλία στις 2 Αυγούστου (14:30). Oι Βοomers στοχεύουν πολύ ψηλά και γιατί όχι σε ένα μετάλλιο, όπως το χάλκινο που είχαν πάρει στο Τόκιο.

Dante Exum will reportedly play for the Boomers in Paris, despite initial fears of a serious finger injury.



Read more: https://t.co/EXizk2ynGA pic.twitter.com/QCJk1GwkcL