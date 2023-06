Τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι την Ιταλία φαίνεται ότι διαλέγει ο Πάολο Μπανκέρο, κάτι που σημαίνει πως θα είναι και αυτός απέναντι στην Εθνική Ελλάδας στο προσεχές Παγκόσμιο στη Μανίλα.

Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου κινείται η Team USA. Ο Πάολο Μπανκέρο, rookie της σεζόν στο NBA, είναι ο τελευταίος σταρ που δήλωσε διαθέσιμος να αγωνιστεί στα γήπεδα της Μανίλα (25/8 - 10/9), με τις ΗΠΑ μάλιστα να βρίσκονται στον όμιλο της Ελλάδας. Ο Αμερικανός με ιταλικό διαβατήριο, δείχνει τελικά πως προτιμά να βρίσκεται στο ρόστερ των ΗΠΑ, χώρα στην οποία γεννήθηκε.

Ο Μπανκέρο είναι, όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο 11ος παίκτης που τίθεται στη διάθεση των Αμερικανών, μετά τους Τζάρεν Τζάκσον Τζ, Άντονι Έντουαντς, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Μπράντον Ίνγκραμ, Τζέιλεν Μπράνσον, Όστιν Ριβς, Μικάλ Μπρίτζες, Μπόμπι Πόρτις, Γουόκερ Κέσλερ και Καμ Τζόνσον.

Οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στο δεύτερο παιχνίδι του ομίλου, τη Δευτέρα (28/8), λίγο μετά το φιλικό των δύο ομάδων στο Άμπου Ντάμπι.

