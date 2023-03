Η Εθνική Ελλάδας θα δώσει δύο φιλικά ματς στο Άμπου Ντάμπι τον ερχόμενο Αύγουστο και η USA Basketball έδωσε στη δημοσιότητα το promo του τουρνουά.

Όπως έγινε γνωστό τις παραμονές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, η Εθνική μας ομάδα θα πάρει μέρος σε τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι με τη συμμετοχή της Team USA και της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ στις 18 Αυγούστου ενώ μία μέρα αργότερα θα αναμετρηθεί με την εθνική Γερμανίας.

Το «παρών» στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του τουρνουά έδωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ η USA Basketball έδωσε στη συνέχεια το promo των αγώνων.

Φυσικά δεν μπορούσε να λείψει η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο

The USA Basketball Showcase Abu Dhabi represents the USA's first men’s national team activity in the United Arab Emirates.



🇺🇸🇩🇪🇬🇷 @dctabudhabi pic.twitter.com/Pc0uCW5vH2