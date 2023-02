Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ άφησε πίσω την περιπέτεια που πέρασε τον τελευταίο χρόνο με την κράτησή της στη Ρωσία και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα των Φοίνιξ Μέρκιουρι έχοντας αλλάξει εντελώς το look της!

Την Τρίτη (21/2) η ομάδα της Αριζόνα ανακοίνωσε την απόκτηση της Μπρίντεϊ Γκράινερ η οποία «πάτησε» ήδη παρκέ μετρώντας αντίστροφα για την επιστροφή της στην ενεργό δράση!

Όπως είναι γνωστό τον Φεβρουάριο του 2022 είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο λόγω του ότι είχε στις αποσκευές της φυσίγγια ατμίσματος που περιείχαν λάδι χασίς. Επιπλέον είχε καταδικαστεί για λαθρεμπόριο ναρκωτικών με αποτέλεσμα να παραμείνει φυλακισμένη έως και τον Δεκέμβριο του 2022. Όταν και αφέθηκε ελεύθερη σε ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Η.Π.Α. και Ρωσίας.

Πλέον όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και η 32χρονη σέντερ ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά σε επίσημο ματς του WNBA. Μάλιστα λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση των Μέρκιουρι, η Γκράινερ έγραψε στα αποδυτήρια «επέστρεψα κ@@@ες» και έχοντας κόψει τα μαλλιά της που ήταν το... σήμα κατατεθέν της, πραγματοποίησε και τη πρώτη της προπόνηση!

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις

There she is 🧡 pic.twitter.com/AM2GZcAIOy