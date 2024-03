Ο Τζίμερ Φριντέτ θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού συμπεριλήφθηκε στο ρόστερ για την Εθνική 3x3 που θα παρατάξουν οι Αμερικανοί στο Παρίσι.

Ο Τζίμερ Φριντέτ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2019-20, θα παίξει με τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, ενισχύοντας την Εθνική 3x3 των Αμερικανών στο Παρίσι.

Στα 35 του χρόνια, ο Φριντέτ των 241 συμμετοχών στο ΝΒΑ με τους Κινγκς, τους Μπουλς, τους Πέλικανς, τους Νικς και τους Σανς συνεχίζει το μπάσκετ σε επίπεδο 3x3, αποτελώντας μέλος της Εθνικής ΗΠΑ μαζί με τους Κένιον Μπάρι, Καρίμ Μάντοξ και Ντίλαν Τρέιβις.

Οι Αμερικανοί κατέκτησαν το χρυσό μετάλιο στο FIBA 3x3 AmeriCup 2022 και το ασημένιο στο FIBA 3x3 World Cup 2023.

Jimmer Fredette bringing GOLD to the USA in the FIBA #3x3AMERICUP tournament 🤩🥇



