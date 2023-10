Ο ΛεΜπρόν, ο Κάρι, ο Μπούκερ και άλλοι 17 σούπερ σταρ που δήλωσαν διαθέσιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Ο Κέβιν Ντουράντ έκανε την αρχή και τη σκυτάλη πήραν άλλοι 19 σούπερ σταρ του ΝΒΑ που τέθηκαν στη διάθεση της Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι!

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πρώτος σούπερ σταρ που επιβεβαίωσε την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί όπου οι Αμερικανοί καλούνται να πάρουν ρεβάνς για τον πληγωμένο μπασκετικό εγωισμό τους μετά το φετινό στραπάτσο και την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο KD ρωτήθηκε σχετικά στη Media Day των Φοίνιξ Σανς και η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη των προθέσεών του. «Θα παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες την επόμενη χρονιά» αρκέστηκε να δηλώσει ο Ντουράντ που έχει πανηγυρίσει τρία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια με τις ΗΠΑ στο Λονδίνο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στο Τόκιο.

Σήμερα (2/10), λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν οι Media Days των ομάδων του ΝΒΑ και άλλα 19 πρωτοκλασάτα ονόματα της κορυφαίας βιομηχανίας μπασκετικού θεάματος στον κόσμο δήλωσαν την πρόθεσή τους να παίξουν στο Παρίσι! Μεταξύ, αυτών, ο Στεφ Κάρι: «Θέλω να παίξω. Είναι ένα πράγμα που δεν έχω κάνει (σ.σ. να συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες)! Σίγουρα θέλω να είμαι εκεί. Να είμαι μέλος αυτής της ομάδας».

“I want to be playing. It’s the one thing I haven’t done… I definitely want to be there. I definitely want to be on the team.”



Steph Curry says he wants to play for Team USA at the 2024 Olympics in Paris 👀pic.twitter.com/5GCwOIknAq