Ο Ντόντσιτς ήταν αγέννητος στην προηγούμενη 40άρα σε Ολυμπιακούς Αγώνες!

Ο Λούκα Ντόντσιτς σκόραρε 48 πόντους στο ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες απέναντι στην Αργεντινή, αποτελώντας τον πρώτο παίκτη που σημειώνει 40+ πόντους στο κορυφαίο αθλητικό event του πλανήτη έπειτα από τον Όσκαρ Σμιντ στη διοργάνωση της Ατλάντα!

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του Λούκα Ντόντσιτς ήταν η μυθική εμφάνιση του Σλοβένου σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς στη νίκη της Σλοβενίας επί της Αργεντινής με 118-100.

Στο ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Ντόντσιτς σημείωσε 48 πόντους με 6/14 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κοψίματα, συγκεντρώνοντας 49 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 31 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Έτσι ο ηγέτης της εθνικής Σλοβενίας έγινε ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει 40+ πόντους στο Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ έπειτα από τον θρύλο Όσκαρ Σμιντ, ο οποίος πέτυχε 45 πόντους στην πρεμιέρα της διοργάνωσης της Ατλάντα (20/7/1996) στη νίκη της Βραζιλίας επί του Πουέρτο Ρίκο με 101-98.

Όταν, δηλαδή ο Ντόντσιτς ήταν αγέννητος (σ.σ. γεννήθηκε στις 28/2/1999)!

40-point games at the Olympics in Luka Doncic's lifetime:



- Luka Doncic, July 26, 2021.



End of list.



He was born Feb. 28, 1999, 2-1/2 years after Oscar Schmidt had the most recent 40-piece in the Olympics, a 45-point effort on July 20, 1996.