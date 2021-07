Team USA: Χωρίς τον Ζακ ΛαΒίν στο Τόκιο! (pic)

Ακόμη ένα πλήγμα της τελευταίας στιγμής για την Team USA, αφού ο Ζακ ΛαΒίν μπήκε στο πρωτόκολλο για την covid-19 και δεν θα ταξιδέψει για το Τόκιο. Θα ανακοινωθεί αντικαταστάτης!

Η Team USA έχασε το τρίτο μέλος από την αρχική επιλογή της 12άδας. Μετά τους Μπράντλεϊ Μπιλ και Κέβιν Λοβ, οι Αμερικάνοι είδαν και τον Ζακ ΛαΒίν να μην μπορεί να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο forward των Σικάγο Μπουλς μπήκε στο πρωτόκολλο για την covid-19 και δεν θα ταξιδέψει στην Ιαπωνία. Ήδη στις θέσεις των Μπιλ και Λοβ κλήθηκαν οι ΜακΓκί και Τζόνσον, ενώ ο Γκρεγκ Πόποβιτς θα περιμένει στο Τόκιο τους Ντέβιν Μπούκερ, Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον, οι οποίοι αγωνίζονται στους NBA Finals.

Αν αυτοί ολοκληρωθούν σε έξι ματς, οι παίκτες θα είναι στο Τόκιο το Σάββατο. Αν η σειρά πάει στα 7 ματς, τότε το χρονοδιάγραμμα θα αλλάξει. Η Team USA αναμένεται να ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του ΛαΒίν.

