Κάμπατζ: Εκτός Ολυμπιακών λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας (pic)

H σταρ του WNBA και της Εθνικής Αυστραλίας, Λιζ Κάμπατζ ανακοίνωσε πως δεν θα βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

Μια μεγάλη απουσία θα έχει το Ολυμπιακό τουρνούα του γυναικείου μπάσκετ στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Η σταρ του WNBA Λιζ Κάμπατζ αποφάσισε να μην πάει στο Τόκιο, εξηγώντας πως πίσω από την απόφαση της κρύβονται προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και κρίσεις πανικού.

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της υπήρχε περιστατικό στην προπόνηση της Εθνικής Αυστραλίας με πρωταγωνίστρια την ίδια, χωρίς ακόμα να έχουν βγει λεπτομέρεις για το θέμα.

«Όλοι ξέρουν πως ένα από τα μεγάλα όνειρα μου ήταν να πάρω το χρυσό στους Ολυμπιακούς με την Αυστραλία. Όλοι οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος θέλουν να είναι έτοιμα ψυχικά και σωματικά. Εγώ είμαι μακριά από αυτό. Δεν θέλω να κρύψω πως στο παρελθόν είχα προβλήματα ψυχικής υγείας και τώρα αυτό επδεινώθηκε με τους Ολυμπιακούς στη... φούσκα.Χωρίς οικογένεια, φίλους, φιλάθλους. Με τρομοκρατεί αυτό και τον τελευταίο μήνα είχα κρίσεις πανικού. Με βάση την αγωγή μου για την καταπολέμηση του άγχους οι Ολυμπιακοί δεν είναι το μέρος που θέλω να είμαι. Πρέπει να φροντίσω τον ευατό μου ψυχικά και σωματικά. Μου ραγίζει την καρδιά που δεν θα είμαι στους Ολυμπιακούς, αλλά είναι το καλύτερο για μένα και στην Αυστραλία. Ευχομαι στην ομάδα καλή τύχη στο Τόκιο και να πάρει το χρυσό μετάλλιο», ήταν τα λόγια της.

Liz Cambage announces she has withdrawn from competing in the Olympics due to mental health reasons: "I'm a long way from where I want and need to be." pic.twitter.com/9JSZbItEZx