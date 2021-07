Επαναφέρει τις εμφανίσεις... μαγιό η εθνική μπάσκετ γυναικών της Αυστραλίας! (pics & vids)

Η εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών της Αυστραλίας καινοτομεί και θα κατέβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με νέες εμφανίσεις που θυμίζουν πιο πολύ βόλεϊ.

Ανατρέπουν τα δεδομένα οι αθλήτριες της Αυστραλίας στο μπάσκετ, αφού θα εμφανιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με μια εμφάνιση που δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά έχουν φορέσει ξανά το μακρινό 2006.

Οι γυναικείες ομάδες μπάσκετ συνηθίζουν να αγωνίζονται με φαρδύ σορτσάκι και φαρδιά φανέλα, θυμίζοντας τις ανδρικές εμφανίσεις, αλλά τώρα αυτό αλλάζει, τουλάχιστον για τις αθλήτριες της Αυστραλίας.

Οι παίκτριες έκαναν γνωστό ότι θα φορέσουν νέες «στολές» οι οποίες είναι ολόσωμες και κολλητές στο κορμί τους, θυμίζοντας βόλεϊ ή στίβο, κάνοντας μια ανατροπή σε όσα ξέραμε και θέλοντας να έχουν... αέρα 2006, όπου η ομάδα τους είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νικώντας την Ρωσία.

Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι οι αθλήτριες από την Αυστραλία θέλουν να κάνουν εντύπωση και μάλλον θα τα καταφέρουν.

locked in with my ladies in Las Vegas 🇦🇺💚✨ pic.twitter.com/KtevACh1zy