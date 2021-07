Πόποβιτς για Ντουράντ: «Θα έκλαιγα, θα ικέτευα για να του αλλάξω γνώμη αν έλεγε "όχι"» (pic)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς πέταξε φοβερή ατάκα και έδειξε που ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να πείσει τον Κέβιν Ντουράντ να βρεθεί στους Ολυμπιακούς με την Team USA.

Η Team USA είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό στους Ολυμπιακούς, αφού στο Τόκιο θα πάνε οι Κέβιν Ντουράντ, Ντέιμιαν Λίλαρντ, Ντέβιν Μπούκερ, Μπαμ Αντεμπάγιο, Μπράντλεϊ Μπιλ, Τζέραμι Γκραντ, Ντρέιμοντ Γκριν, Τζρου Χόλιντεϊ, Ζακ Λαβίν, Κέβιν Λοβ και Κρις Μίντλετον.

Προπονητής ο τεράστιος Γκρεγκ Πόποβιτς, ο οποίος αποκάλυψε τι ήταν διατεθειμένος να κάνει αν στην αρχή ο KD του έλεγε "όχι" για τους Ολυμπιακούς. Θα τον ικέτευε, θα έκλαιγε μπροστά του.

«Αν ο Ντουράντ μου έλεγε όχι, τότε θα τον ικέτευα, θα έκλαιγα, θα έκανα τα πάντα για να του αλλάξω γνώμη», ανέφερε ο Pop που είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου με το ρόστερ που έχει στα χέρια του, με τους Αμερικάνους να στοχεύουν στο τέταρτο σερί χρυσό σε Ολυμπιακούς.

