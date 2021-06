Με Ντουράντ, Λίλαρντ, Μπούκερ η τελική 12άδα της Team USA! (pic & vid)

H USA Basketball ανακοίνωσε την τελική 12άδα για τους Ολυμπιακού :Αγώνες του Τόκιο στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ντουράντ, Λίλαρντ, Μπούκερ.

Αντίστροφα μετράνε στις ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με την USA Basketball να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την τελική 12άδα!

Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται τόσο ο Κέβιν Ντουράντ, όσο επίσης οι Ντέιμιαν Λίλαρντ και Ντέβιν Μπούκερ! Οι υπόλοιποι εννέα είναι οι Μπαμ Αντεμπάγιο, Μπράντλεϊ Μπιλ, Τζέραμι Γκραντ, Ντρέιμοντ Γκριν, Τζρου Χόλιντεϊ, Ζακ Λαβίν, Κέβιν Λοβ και Κρις Μίντλετον.

Προπονητής θα είναι ο Γκρεγκ Πόποβιτς με βοηθούς τους Στιβ Κερ και τους Λόιντ Πιρς, Τζέι Ράιτ από το Πανεπιστήμιο του Βιλανόβα: «Είμαι χαρούμενος για την επιλογή των παικτών και ανυπομονούμε να δουλέψουμε με αυτό το υπέροχο γκρουπ ανθρώπων» ανέφερε ο Πόποβιτς.

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ θα βρεθεί στο Λας Βέγκας στις 6 Ιουλίου όπου θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Official 12-man @usabasketball for Tokyo: Bam Adebayo Bradley Beal Devin Booker Kevin Durant Jerami Grant Draymond Green Jrue Holiday Zach LaVine Damian Lillard Kevin Love Khris Middleton Jayson Tatum Head coach: Gregg Popovich Assistants: Steve Kerr, Lloyd Pierce, Jay Wright

