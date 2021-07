Ολυμπιακοί Αγώνες: Μπάσκετ στο Τόκιο χωρίς MVP και Λιθουανία μετά από 29 χρόνια!

Τα Προολυμπιακά τουρνουά ολοκληρώθηκαν. Και οι 12 ομάδες που θα διεκδικήσουν τη δόξα στο Τόκιο είναι γνωστές. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες τρανταχτές απουσίες, αλλά και μεγάλα σερί, αρνητικά ή θετικά, που έσπασαν!

Οι τρεις όμιλοι των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο σχηματίστηκαν. Και το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 25 Ιουλίου. Σχεδόν όλος ο καλός ο (μπασκετικός) κόσμος θα είναι εκεί.

Κάποιοι μοιραία θα λείπουν. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Οι θέσεις είναι ελάχιστες και τα Προολυμπιακά τουρνουά μας πρόσφεραν μεγάλες εκπλήξεις, παρά σταθερότητα.

Τι δεν θα δούμε στο Τόκιο;

Πριν από μερικές ημέρες, οι Σέρβοι κόμπαζαν ότι διαθέτουν MVP στις τρεις μεγάλες διοργανώσεις: Βασίλιε Μίτσιτς στη EuroLeague, Μίλος Τεόντοσιτς στο EuroCup και Νίκολα Γιόκιτς στο ΝΒΑ!

Κανείς τους δεν πρόκειται να ταξιδέψει μέχρι το Τόκιο.

Σε ομαδικό επίπεδο, το τουρνουά μπάσκετ της Ιαπωνίας θα στερηθεί δύο ομάδες που κατέκτησαν μετάλλια σε Ρίο και Λονδίνο.

Εκτός θα μείνει η Σερβία, ασημένια Ολυμπιονίκης το 2016 και η Ρωσία, χάλκινη, το 2012. Μάλιστα, οι Ρώσοι χάνουν δεύτερο συνεχόμενο Ολυμπιακό ραντεβού, μετά το 2016.

Και αφού αρχίσαμε την κουβέντα για τα σερί, ας μιλήσουμε για τα χαμένα σερί. Η Λιθουανία δεν πρόκειται να αγωνιστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά τη Βαρκελώνη το 1992!

Τότε που είχαν αγωνιστεί, ως νέο κράτος και χάρη στη χορηγία του συγκροτήματος των Greatful Dead.

Για 24 συνεχόμενα χρόνια, 7 συνεχόμενους Αγώνες και τρία σερί χάλκινα μετάλλια (1992, 1996, 2000) οι Λιθουανοί θα είναι απόντες!

Δεν έσπασαν, ωστόσο, μόνο θετικά σερί. Αλλά και ένα αρνητικό. Το έκαναν οι Ιταλοί, οι οποίοι χρειάστηκαν να επικρατήσουν της Σερβίας στο Βελιγράδι για να δουν Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 17 χρόνια!

Εκείνη η συμμετοχή, στην Αθήνα, ήταν συλλεκτική, αφού οι «ατζούρι» είχαν κατακτήσει και μετάλλιο, χάνοντας στον τελικό από την Αργεντινή (84-69).

Για τη μεγάλη επιστροφή της ετοιμάζεται και η Γερμανία. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκαν σε Ο.Α. Ήταν το 2008, στο Πεκίνο (όπως και η Ελλάδα).

Στην τελευταία παράσταση του θρυλικού Ντιρκ Νοβίτσκι σε Ολυμπιακούς Αγώνες, και τη 10η θέση να μοιάζει μάλλον με παρηγοριά.

Μετά από 13 χρόνια, οι Γερμανοί θα είναι ξανά εκεί, αποκλείοντας την Βραζιλία!

Το ίδιο και οι Τσέχοι και οι Σλοβένοι! Για πρώτη φορά.

Από την ημέρα της διάσπασης ανάμεσα σε Τσεχία και Σλοβακία, οι πρώτοι δεν είχαν καν ονειρευτεί τη συμμετοχή τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πέτυχαν κάνοντας υπομονή για 25 χρόνια!

Σχεδόν το ίδιο συνέβη και στους Σλοβένους. Αυτοί κήρυξαν την ανεξαρτησία τους το 1991, αλλά θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στους Αγώνες μετά από 30 χρόνια!

