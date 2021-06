Team USA: Η δεύτερη έκδοση της Redeem Team είναι το τελευταίο μεγάλο κόλπο του Τζέρι Κολάντζελο (pic & vids)

Ο Τζέρι Κολάντζελο πραγματοποίησε το τελευταίο κόλπο του: τη δημιουργία της Redeem Team vol.2. Αυτής που θα διασώσει την τιμή της αστερόεσσας, αλλά και του Γκρεγκ Πόποβιτς!

1992, Dream Team. 2008, Redeem Team. 2021, Redeem Team vol.2! Η Dream Team ήταν μία. Καμία επόμενη έκδοση της, δεν μπορούσε να λάβει αυτόν τον τίτλο.

Η πρώτη που... βαπτίστηκε με κάτι διαφορετικό, ήταν η ομάδα που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.

«Η ομάδα της λύτρωσης» Η ομάδα που θα αναλάμβανε να διαγράψει δύο απανωτές αποτυχίες: Το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και το 2006 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιαπωνίας.

O Kόμπι Μπράιαντ, ο ΛεΜπρόν Τζείμς, o Καρμέλο Άντονι, ο Κρις Πολ, ο Ντουέιν Ουέιντ ήταν μερικοί απ' αυτούς που πέρασαν το καλοκαίρι τους παίζοντας μπάσκετμπολ.

Χάρη στο όραμα και στους μαεστρικούς χειρισμούς του Τζέρι Κολάντζελο.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, η... μαγεία του Κολάντζελο, στο τελευταίο... κόλπο της τεράστιας καριέρας του με την Team USA, χρειάστηκε ξανά.

Καλωσορίστε την έκδοση 2.0 της Redeem Team. Ξανά μετά από μία αποτυχία. Την πιο παταγώδη

για την «αστερόεσσα» από το 1992 και τη Βαρκελώνη, όπου άρχισαν να παίζουν οι επαγγελματίες του ΝΒΑ.

Ακόμη και το 1998, στο Παγκόσμιο της Αθήνας, που οι ΝΒΑερς δεν αγωνίστηκαν λόγω του lock out, οι Αμερικάνοι βρέθηκαν στο βάθρο.

O Τζέρι Κολάντζελο ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τα πάντα. Βλέπετε, το 1992 ήταν ο.. ομφαλός της μπασκετικής γης της Επαγγελίας. Εκείνη η ομάδα άνοιξε το δρόμο για όλα όσα ακολούθησαν. Θετικά και αρνητικά. Και μέχρι το φινάλε της χιλιετίας, οι παίκτες ζητούσαν από μόνοι τους να αποτελέσουν κομμάτι της συνέχεια της Dream Team.

Όταν η... μαγεία άρχισε να φθίνει και το χρυσό μετάλλιο να θεωρείται δεδομένο, ήρθαν τα πρώτα προβλήματα.

Και τότε εμφανίστηκε ο Κολάντζελο. Από το 2005 ήταν ο εγγυητής του προγράμματος της Team USA. Όπου δεν χρειάζονταν παρακάλια. Μόνο δήλωση εμπιστοσύνης.

Αυτός άλλαξε τη φιλοσοφία. Και επιχείρησε να κάνει την Εθνική ομάδα μία γλυκιά υποχρέωση. Ένα παρατεταμένο All Star weekend, με την απαραίτητη... πινελιά της προώθησης marketing.

Μη λησμονούμε πως οι εταιρίες που εκπροσωπούν κάθε παίκτη, δεν θα πούνε ποτέ όχι σε μία (σχεδόν) δωρεάν διαφήμιση σε μία τεράστια Ήπειρο, όπως είναι φέτος η Ασία, τόπος διεξαγωγής των Αγώνων του Τόκιο.

Όλα άλλαξαν λίγο πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, το 2019. Ήταν η πρώτη φορά που ο Τζέρι Κολάντζελο δέχτηκε τόσα πολλά «όχι». Θαρρείς πως κανείς σταρ του ΝΒΑ δεν ήθελε πια να φορέσει τη φανέλα με τα τρία πελώρια γράμματα (USA).

Κάποιοι είπαν ότι ευθύνη γι' αυτό είχε η ανάμιξη του γιου του, Μπράιαν σε ένα σκάνδαλο με λογαριασμούς σε πλατφόρμες των social media, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για δόλιους σκοπούς.

Ο Κολάντζελο τα άφησε όλα πίσω του. Η 7η θέση της Team USA, στην πρώτη παρουσία του Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο, τον υποχρέωσε.

Και ο 81χρονος δεν ήθελε να αφήσει την κληρονομιά του να ντροπιαστεί ξανά. Έτσι και αλλιώς, ο Κολάντζελο έχει ανακοινώσει πως μετά τους Ολυμπιακούς του Τόκιο πρόκειται να αποσυρθεί. Και ο Γκραντ Χιλ, άλλοτε μέλος των Πιστονς και των Μάτζικ, μέλος της Team USA το 1996 και νυν σχολιαστής του CBS, θα είναι αυτός που θα αναλάβει το δύσκολο έργο της συγκρότησης των ρόστερ, από εδώ και μπρος.

Ο Κολάντζελο ήθελε η τελευταία φορά να είναι και η πιο γλυκιά. Σύμφωνοι, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα ρόστερ του 2012, στο Λονδίνο και του 2016, στο Ρίο, αλλά μπορεί να τα πλησιάσει.

Και όλα αυτά σε μία σεζόν, η οποία διέθετε τον αστάθμητο παράγοντα του κορονοϊού.

Μαζί και μία απίθανη συνiσταμένη: Η σεζόν του ΝΒΑ (αν οι τελικοί πάνε στα 7 παιχνίδια) ολοκληρώνεταi μία ημέρα πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων!

Και όμως..

Ο Κολάντζελο έχει αποσπάσει το «ναι» από τρεις παίκτες που μπορεί να αγωνιστούν στους τελικούς, τον Ντέβιν Μπούκερ των Φοίνιξ Σανς και τους Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ των Μιλγουόκι Μπακς.

Στο ρόστερ βρίσκεται ο Κέβιν Ντουράντ, ο Ντάμιαν Λίλαρντ, ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο Ζακ ΛαΒίν, ο Τζέισον Τέιτουμ, ο Μπράντλεϊ Μπιλ. Παίκτες που μπορούν να εγγυηθούν ότι το 2021 δεν θα είναι το ίδιο με το 2019!

