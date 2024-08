Ο Μανού Τζινόμπιλι σχολίασε την πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά του τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θυμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της Αθήνας, το 2004.

Ο Μανού Τζινόμπιλι έχει ζήσει μία από τις γλυκιές στιγμές του, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Αθήνα, το 2004. Με την Αργεντινή να κατακτά το χρυσό μετάλλιο.

Ο Αργεντινός δεν σταματάει να παρακολουθεί μπάσκετ και μετά τη νίκη της Σερβίας απέναντι στο Νότιο Σουδάν, σχολίασε πως «Οι Έλληνες θα πρέπει να στείλουν ένα καλό δώρο στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς», ύστερα από το απίστευτο παιχνίδι που έκανε απέναντι στους Αφρικανούς (30π.).

Και αφού ο Τζινόμπιλι ανέφερε την Ελλάδα, θυμήθηκε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. «Μιλώντας για την Ελλάδα. Αυτό εδώ δείχνει όλο και πιο όμορφο, όσο περνάει ο καιρός», ήταν το σχόλιό του στη φωτογραφία με το μετάλλιό του από το 2004.

Talking about Greece... 😜

This one is looking prettier and prettier with time. pic.twitter.com/MQ2f70AO0v