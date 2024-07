Μανού Τζινόμπιλι: Το παράδειγμα!

Εκμηδένισε το χάσμα γενεών

Όλα τα προηγούμενα μεταφράζονται σε τίτλους, ατομικούς, συλλογικούς, σε ακαταμάχητα επιχειρήματα για την αξία του ανδρός. Ο Αργεντινός πανηγύρισε πρωταθλήματα ΝΒΑ (τέσσερα, με τους Σπερς), Ευρωλίγκα (το 2001 με την Κίντερ Μπολόνια) και δύο ολυμπιακά μετάλλια, ένα χρυσό (το 2004, στην Αθήνα) κι ένα χάλκινο (το 2008, στο Πεκίνο). Αρκετά και τα ατομικά βραβεία. Δύο φορές Όλ Σταρ ΝΒΑ (2005, 2011), Καλύτερος Έκτος Παίκτης (2008), MVP τελικού Ευρωλίγκας (2001), MVP στο ολυμπιακό τουρνουά του 2004… Μετά απ’ αυτά έρχεται η εύλογη ερώτηση: Τι τον έκανε να ξεχωρίζει; Ο υψηλός ρυθμός και το επιθετικό στυλ, η ζωηρή προσέγγιση στο παιχνίδι του. Ο Τζινόμπιλι ήξερε να εκμεταλλεύεται τους χώρους που του έδινε η άμυνα, είχε πολύ καλό έλεγχο στο σώμα του όταν έκανε διεισδύσεις, σούταρε εξαιρετικά από σταθερή θέση, έβλεπε γήπεδο και πάσαρε γρήγορα και αποτελεσματικά. Φυσικά, ποτέ δεν φοβόταν και μπορούσε να ορθώσει ανάστημα σε θεωρητικά πιο δυνατούς αντιπάλους. Αξιομνημόνευτη είναι και η ικανότητά του να κερδίζει επιθετικά φάουλ. Το πιο σημαντικό, όμως, ήταν η επιθυμία του να κάνει ό,τι χρειαστεί για να κερδίσει η ομάδα του. Η ένταση στο παιχνίδι του ήταν αμείωτη, απίστευτη και μη αντιμετωπίσιμη. Πώς να μην ξεχωρίσει και πώς να μην διαπρέψει.

Το «Παράδειγμα» Μανού Τζινόμπιλι διαμορφώθηκε, ολοκληρώθηκε, στο ΝΒΑ. Στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου, ο Αργεντινός διέπρεψε. Η συνέπεια και η αποτελεσματικότητά του τον έκαναν πρότυπο και κάποιον που άξιζε, αξίζει, να μιμηθείς. Από τότε που βρέθηκε στα παρκέ των ΗΠΑ, από τότε που φόρεσε τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς εκμηδένισε τις αποστάσεις των γενεών της Αργεντινής! Την τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ όλοι ήταν εκεί! Παππούδες, γονείς, γιοι, εγγόνια. Και δεν πήγαιναν να δουν ένα παιχνίδι μπάσκετ. Όχι. Για τον Μανού πλήρωναν εισιτήριο. Ο 46χρονος είναι είδωλο για τους συμπατριώτες του. Η γνήσια προσπάθεια και η θυσία ήταν αυτά που καθόρισαν το μέγεθος και την αγωνιστική συμπεριφορά του. Κι αν τα δικά μας λόγια δεν αρκούν, ορίστε αυτά από το ESPN Player Rankings: «Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος παίκτης στο ΝΒΑ. Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί με το στυλ και την ουσία του». Ο Τζινόμπιλι ήταν ένας από τους καλύτερους Έκτους Παίκτες. Ήταν ο Τρίτος Άνθρωπος, ανάμεσα σε Ντάνκαν, Πάρκερ και θα είναι πάντα Το Παράδειγμα για κάθε Αργεντινό.

*Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το άρθρο In the twilight, Manu Ginobili is Argentina’s shining example [ESPN.com] και τη Wikipedia.