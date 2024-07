Η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη των Ολυμπιακών Αγώνων κόντρα στον Καναδά και το Wake Forest δεν ξέχασε τον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Ντίνος Μήτογλου θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνοντας το ντεμπούτο του κόντρα στον Καναδά (27/7, 22:00).

Στο μεταξύ, το Wake Forest, το κολέγιο όπου αγωνίστηκε ο Μήτογλου στο NCAA δεν ξέχασε τον διεθνή φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Το αμερικανικό κολέγιο όπου έπαιξε ο Μήτογλου την περίοδο 2014-17 πόσταρε μια φωτογραφία του και προανήγγειλε τον αγώνα με τον Καναδά.



Dinos & Greece step into Group Play in an hour ⌛️



🆚 Canada 🇨🇦

🕒 3 p.m. ET

📺 @CNBC #Paris2024 https://t.co/H5ZkBjUKZ1 pic.twitter.com/SRLBI0zRQu