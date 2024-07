Στον δρόμο για τον... αυτοσκοπό του χρυσού μεταλλίου των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Στιβ Κερ καλείται να απαντήσει στο ερώτημα της αρχικής πεντάδας που θα παρουσιάσει η Team USA.

Η Team USA οδεύει για το χρυσό μετάλλιο, τον μοναδικό της στόχο στο Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια διαδρομή της οποίας το κουβάρι ξετυλίχθηκε την περσινή σεζόν στις Φιλιππίνες, όπου οι ΗΠΑ τερμάτισαν στην 4η θέση, χωρίς τους μεγάλους αστέρες τους.

Τότε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συγκέντρωσε αυτήν τη Revenge Team, της οποίας συνδετικός κρίκος με το MundoBasket του 2023 δε θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Άντονι Έντουαρντς. Ο οποίος αποτελεί, μετά την τρομερή σεζόν του, ένα απ΄τα ονόματα που θέτουν υποψηφιότητα για την αρχική πεντάδα στα παιχνίδια της Team USA.

Όπως είναι γνωστό άλλωστε, στο NBA ο ρόλος του starter έχει διαφορετική σημασία από την Ευρώπη. Και όταν μια ομάδα έχει συγκεντρωμένους τόσους σούπερ σταρ, τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα για τον Στιβ Κερ.

Που όμως, έχει καταλήξει σε μία τριάδα και ανέφερε πως αυτήν δεν πρόκειται να αλλάξει, με την ομάδα του να... τρομάζει κόσμο μετά και το πέρας των φιλικών στο Άμπου Ντάμπι. Ο λόγος για τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι και Τζοέλ Εμπίντ. Και φυσικά για τους πρώτους δύο δεν τίθεται κανένα θέμα, μιας και πρόκειται για τους αστέρες με το μεγαλύτερο impact στην ομάδα, με τον Κάρι μάλιστα να ψάχνει το πρώτο του χρυσό, αφού δεν έχει βρεθεί ξανά σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όπως γίνεται φανερό, ο Κερ μπορεί να έχει καταλήξει στους τρεις, αλλά όχι στο σύνολο. Και στα τρία παιχνίδια έκανε τις δικές του δοκιμές. Με τον Καναδά αγωνίστηκε έχοντς τρεις γκαρντ, αλλά ο Τζέισον Τέιτουμ βρήκε στη συνέχεια τον δικό του χώρο στους starters.

Και μοιάζει να είναι το σχήμα στο οποίο θα καταλήξει ο Κερ, μιας και ο σταρ των Σέλτικς προέρχεται από τη σεζόν που οδήγησε τη Βοστώνη ως το πρωτάθλημα. Όμως κάπου εκεί ξεκινούν οι «πονοκέφαλοι» για τον κόουτς των ΗΠΑ. Η επιστροφή του Κέβιν Ντουράντ στη δράση, όταν αυτή συμβεί, θα γεμίσει αυτομάτως μία θέση στην πεντάδα.

Αν ο KD τεθεί στη διάθεση του προπονητή του και είναι έτοιμος να αγωνιστεί χωρίς περιορισμό λεπτών, τότε πολύ δύσκολα δε θα γίνει ο τέταρτος της παρέας. Κάτι που αφήνει μετά μία θέση κενή και μία απόφαση να παρθεί. Αν δηλαδή ο Κερ προτιμήσει να παίξει με τον Τζρου Χολιντεϊ, που φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ως δεύτερος χειριστής και λόγω των αμυντικών του καθηκόντων ή αν ο Άντονι Έντουαρντς εδραιώσει τη θέση του.

Για τον Κερ πάντως τα σχήματα με τους… παραδοσιακούς σέντερ δεν αποτελούν πανάκεια. Άλλωστε στις Φιλιππίνες προτιμούσε αρκετές φορές τον Μπανκέρο σε θέση «5», παρά τον Κέσλερ που είχε ως τρίτο ψηλό στο ρόστερ.

«Μου αρέσουν αυτοί οι τρεις (Κάρι, ΛεΜπρόν, Εμπίντ) στην αρχική πεντάδα. Ψάχνουμε τους άλλους δύο γύρω τους και προφανώς έχουμε τρομερές επιλογές, αλλά αυτοί οι τρεις μαζί μου αρέσουν» τόνισε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι κόντρα στη Σερβία.

Steve Kerr expects to continue playing LeBron, Steph, and Embiid as starters: "Yeah, I like those three guys in the starting lineup. We've been looking at other guys around them and we obviously do have great options, but I like those three guys together." pic.twitter.com/y0C6hJpW9U