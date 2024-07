Με τον χρόνο να μοιράζεται, η Team USA ήταν σαρωτική για τρεις περιόδους και επικράτησε 86-72 του Καναδά σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι ΗΠΑ έχουν έναν στόχο, να κατακτήσουν το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι, παρουσιάζοντας μία από τις πιο κυριαρχικές ομάδες όλων των εποχών. Και το πρώτο δείγμα γραφής απέναντι στον Καναδά, αντίπαλό της Εθνικής μας στον όμιλο της Λιλ, κινήθηκε σε αυτούς τους ρυθμούς, με το τελικό 86-72 να έρχεται με θέαμα και ουσία.

