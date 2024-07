Η Team USA ήταν καταιγιστική στο δεύτερο φιλικό της στο Άμπου Ντάμπι καθώς επικράτησε εύκολα της Σερβίας που έπαιξε χωρίς τους Μιλουτίνοφ, Μπογκντάνοβιτς και Γιάραμαζ με 105-79.

Αν και η Σερβία ξεκίνησε πολύ καλά το ματς στην «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι και ήταν αρκετά ανταγωνιστική για 12 λεπτά, η συνέχεια αποτέλεσε παράσταση για έναν ρόλο.

Και αυτός ο ρόλος ανήκε στην Team USA η οποία πάτησε το πόδι στο γκάζι και άρχισε να εξαφανίζεται στον ορίζοντα. Το 34-28 υπέρ των Σέρβων το οποίο προέκυψε με σερί 8-0 «σβήστηκε» με συνοπτικές διαδικασίες από τους παίκτες του Στιβ Κερ.

Ο Στεφ Κάρι ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα για την μεγάλη αντεπίθεση και έκτοτε δεν υπήρξε άλλη αντίδραση για την ομάδα της Σερβίας. Στο ημίχρονο η Αμερική είχε φτάσει τον δείκτη του σκορ στο +15 (59-45), στην 3η περίοδο έφτασε στο +26 (83-57) λίγο πριν από την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου, ενώ στα μέσα της τελευταίας περιόδου οι ΗΠΑ προηγήθηκαν και με +31 (97-66).

Ο τρομερός Κάρι ευστοχούσε σαν να πετούσε... βότσαλα στον ωκεανό (24π. με 6/8 τρίποντα), ενώ τον συμπλήρωσαν ιδανικά οι Μπαμ Αντεμπάγιο (17π.), Άντονι Έντουαρντς, Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις ο οποίος μέτρησε 7 πόντους. 6 ριμπάουντ και 6 τάπες. Συνολικά η Team USA μέτρησε 16/35 τρίποντα.

Στα ρηχά έμεινε ο Νίκολα Γιόκιτς με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ για τη Σερβία, από την οποία απουσίασαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Όγκνιεν Γιάραμαζ.

Τα δεκάλεπτα: 28-28, 59-45, 83-58, 105-79.

Bam bringing the Heat from deep. 🔥 🇺🇸 #USABMNT x 📺 FS1 pic.twitter.com/qMR4LjNfeI

Having fun out here!



Bam 👀 Ant 💥



🇺🇸 #USABMNT x 📺 FS1 pic.twitter.com/yciRkoViuf