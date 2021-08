Ο Ντουράντ έπιασε Καρμέλο σε χρυσά με την τρίτη... 30άρα σε τελικό Ολυμπιακών! (pics & vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ πλέον έπιασα τον Καρμέλο Άντονι στην πρώτη θέση των χρυσών στους Ολυμπιακούς, ενώ στους τελικούς συνέχισε να κάνει... θραύση.

Πιστός στρατιώτης της Team USA ο Κέβιν Ντουράντ, κατάφερε να φορέσει άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα τρία, μετά από το Λονδίνο και το Ρίο.

Μάλιστα ο KD κάνει πάντα ματσάρες σε τελικούς Ολυμπιακών, οδηγώντας τις ΗΠΑ στο χρυσό. Το 2012 στο Λονδίνο κόντρα στην Ισπανία είχε 30 πόντους, όσους πέτυχε κόντρα στη Σερβία το 2016. Για να ρίξει την 29άρα του στους Γάλλος στον τελικό του Τόκιο, στο τρίτο του σερί χρυσό.

Τέλος ο σταρ των Νετς είναι μόνος του στο TOP 3 των μέσων όρων των παικτών της Team USA σε Ολυμπιακούς, έχοντας 20.7 το 2021, 19.5 το 2012 και 19.4 στους Ολυμπιακούς του 2016.

Όπως είπε και ο Νάντο Ντε Κολό μετά το τέλος του τελικού, δεν γίνεται να τον μαρκάρεις.

Best scoring averages for USA at the Olympics...



KEVIN DURANT (2021): 20.7

Kevin Durant (2012): 19.5

Kevin Durant (2016): 19.4

Adrian Dantley (1976): 19.3

Charles Barkley (1992): 18.0

Michael Jordan (1984): 17.1



Team USA's finest. pic.twitter.com/Yi8zOUtcD7