Ντουράντ: Respect στο κορυφαίο επιθετικό... υπερόπλο του πλανήτη! (vids)

Ο Κέβιν Ντουράντ οδήγησε εκ του ασφαλούς την Team USA στο χρυσό και το Gazzetta γράφει για τον ασταμάτητο KD που δικαιώθηκε και το κάνει να φαίνεται τόσο... άδικο για τους αντιπάλους του.

Οι ΗΠΑ έφτασαν στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλιού στις ΗΠΑ για τέταρτη σερί φορά, νικώντας τη Γαλλία στον τελικό. Όμως αν ο Κέβιν Ντουράντ δεν βρισκόταν στο Τόκιο, τα πράγματα πιθανότατα θα ήταν διαφορετικά. Το Gazzetta στέκεται στον τεράστιο KD που έβαλε άλλο ένα παράσημο στην σπουδαία καριέρα του.

The U.S. Men capture a fourth consecutive Olympic gold medal at #Tokyo2020! 🥇🥇🥇🥇



🇺🇸 #USABMNT x #GoldHabits pic.twitter.com/KIXUmqazUp