Μπατούμ σε Ντόντσιτς: «Το άθλημα σου ανήκει» (pic)

Ο Μπατούμ για ακόμα μια φορά έδειξε τον σεβασμό που έχει στον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχασε λίγο την ψυχραιμία του, μετά την πρώτη του ήττα με την Σλοβενία. Η Γαλλία κέρδισε στον ημιτελικό ων Ολυμπιακών Αγώνων και πήρε την πρόκριση για τον τελικό.

Ο νεαρός ξέσπασε, με τον Μπατούμ, με την εμπειρία του να τον πλησιάζει για να τον ηρεμήσει. Πάντως δεν έμεινε εκεί, αφού και δημόσια έσπευσε να υποκλιθεί στο ταλέντο του νεαρού.

«Μόνος σεβασμός αδελφέ, αυτό το άθλημα σου ανήκει», σχολίασε στα σόσιαλ μίντια, ο Γάλλος παίκτης.

After France eliminated Slovenia, Nic Batum gave his respect to Luka 🤝 pic.twitter.com/zhXNK5CuZM