Έξαλλος με την διαιτησία του ημιτελικού ο Ντόντσιτς, φώναζε «τώρα η FIBA θα είναι χαρούμενη»

Η διαιτητική τριάδα των Λοκατέλι, Κοζλόφσκις και Φερνάντεζ δέχθηκε τα... πυρά του Λούκα Ντόντσιτς, με τον ταλαντούχο Σλοβένο να μην μπορεί να συγκρατήσει τον θυμό του μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με την διαιτησία του ημιτελικού της Σλοβενίας με την Γαλλία, με αποτέλεσμα να... ωρύεται στην μικτή ζώνη, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, σύμφωνα με Λιθουανό ρεπόρτερ που βρέθηκε στο γήπεδο.

Όταν ο εν λόγω δημοσιογράφος έπαιρνε συνέντευξη από τον 28χρονο σέντερ Ζίγκα Ντίμετς, ο Ντόντσιτς... επενέβη με την χαρακτηριστική ατάκα «FIBA happened», δηλαδή πως συνέβη αυτό που ήθελε, κατά την γνώμη του ίδιου, η παγκόσμια ομοσπονδία.

Ο απογοητευμένος Ντόντσιτς φώναζε επανειλημμένα πως «η FIBA θα είναι χαρούμενη με το αποτέλεσμα», εκφράζοντας με αυτόν τον έντονο τρόπο την δυσαρέσκεια του για τον τρόπο που σφύριξαν οι διατητές στον κρίσιμο αυτό αγώνα.

Να θυμίσουμε πως και πριν από δύο ημέρες (3/8), στον νικηφόρο προημιτελικό κόντρα στους Γερμανούς, ο νεαρός παίκτης των Ντάλας Μάβερικς είχε ανταλλάξει κάποιες κουβέντες σε... όχι ιδιαίτερα εύθυμο ύφος με τους διαιτητές της συνάντησης.

Στη συνέχεια, πάντως, ο Ντόντσιτς ηρέμησε και στη συνέντευξη τύπου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν επηρέασαν οι διαιτητές το αποτέλεσμα, είπε:

«Δεν το νομίζω. Δεν θα έπρεπε να μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Παλέψαμε, αλλά χάσαμε. Δεν παίξαμε πολύ καλά, αλλά είχαμε την ευκαιρία στο τέλος».

Επίσης, αναφέρθηκε στους συμπαίκτες του, λέγοντας πως «είμαι περήφανος για την ομάδα μου, δώσαμε το 100%. Είμαστε απογοητευμένοι, αλλά είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου».

"FIBA happened" - Luka Doncic yelled after I asked Ziga Dimec to summarise the end of the 4th quarter of the Olympics semifinal. Luka was raging in the mix zone and repeated several times that FIBA is happy about the result.