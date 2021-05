Ο Πιτίνο ευχήθηκε «Χριστός Ανέστη» και... «πάρτε το χαλαρά με το αρνί και το κρασί» (pic)

Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν του Αϊόνα και της Εθνικής Ελλάδας δεν παρέλειψε να στείλει από τις ΗΠΑ τις δικές του ευχές για το Πάσχα!

«Χριστός Ανέστη» έγραψε στα ελληνικά ο Ρικ Πιτίνο και συνέχισε: «Καλό Πάσχα σε εσάς και στις οικογένειές μας! Πάρτε το χαλαρά με το αρνί και το κρασί».

Δείτε την ανάρτησή του

Χριστός Ανέστη!

Happy Easter to you and your families! Go slow with the lamb and wine

— Rick Pitino (@RealPitino) May 2, 2021