NCAA: Άνετα το Gonzaga στο Final 4, με... θρίλερ το UCLA! (pics & vids)

Συμπληρώθηκε το παζλ του Final 4 του NCAA.

Το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, το Gonzaga καθάρισε άνετα και το USC και έτσι βρίσκεται ένα βήμα από το να διεκδικήσει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας.

Οι Bulldogs επικράτησαν με 85-66 του USC, σε ένα ματς που ο Τιμ είχε 18, ο Σαγκς (πάει για TOP 3 στο draft) μέτρησε 18 με 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 18 με 8 είχε ο Κίσπερτ. Από την άλλη το αστέρι των Τρojans, o Έβαν Μόμπλεϊ έμεινε στους 17 πόντους, ενώ ο Αϊζάια Μόμπλεϊ πρόσθεσε 19. Μάλιστα το Gonzaga έκανε ρεκόρ, αφού έφτασε τις 30 νίκες για 5 σερί σεζόν στο κολεγιακό.

Στον άλλο ημιτελικό της βραδιά είχαμε... θρίλερ με το UCLA να προκρίνεται μετά το 51-49 επί του Michigan. O Bάγκνερ έχασε τρίποντο στα 12 δευτερόλεπτα με το σκορ στο 50-49 υπέρ του UCLA, ενώ στη συνέχεια ο Λούζανγκ έβαλε 1/2 βολές. Σμιθ και Βάγκνερ αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα στην τελευταία φάση και έτσι το UCLA θα κοντραριστεί με το Gonzaga στον ημιτελικό της March Madness, ψάχνοντας τον 12o τίτλο της ιστορίας του.

Για τους νικητές ο Tζούζανγκ είχε 28, ενώ στον αντίποδα ο Ντίκινσον σημείωσε 11.

Εισιτήριο για το Final 4 έχει κλείσει από χθες τόσο το Baylor όσο και το Houston.

Διαβάστε ακόμα

Johnny Juzang is marching the Bruins right back into this one pic.twitter.com/ZiKISW7lws — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2021

UCLA IS BACK IN THE FINAL FOUR No. 11 seed Bruins upset No. 1 seed Michigan, 51-49 Juzang: 28 PTS, 11-19 FG pic.twitter.com/d6UHdsHGNa — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2021

MICHIGAN CAME THIS CLOSE pic.twitter.com/K6ac0tRoOB — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2021

“This my baby right here” Zags had to show some love to their new hardware (via @marchmadness)pic.twitter.com/rxZY0zWhag — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2021