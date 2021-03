NCAA: Πρόκριση στο Final 4 για Baylor και Houston! (pics & vids)

Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της March Madness.

Το Baylor κατάφερε να επιβληθεί του Arkansas με 81-72 και έτσι έκλεισε θέση για το Final 4 του NCAA. Έφτασε στην 4άδα για πρώτη φορά μετά από 67 χρόνια. Για τους νικητές 22 είχε ο Τιγκ και 14 ο Μπάτλερ, ενώ για τους... αγριόχοιρους από 14 σημείωσαν οι Ντέιβις και Νοτάε.

Στα ημιτελικά της March Madness θα βρεθεί και το Houston, το οποίο δεν είχε πρόβλημα να νικήσει με 67-61 το Oregon State. Για τους Cougars 20 είχε ο Σασέρ και 18 ο Γκριμς, ενώ στον αντίποδα 13 είχε ο Καλού.

Baylor και Houston θα κοντραριστούν στο Final 4 για μια θέση στον τελικό.

Στα ζευγάρια που θα συμπληρώσουν το παζλ της 4άδας, το μεγάλο φαβορί Gonzaga του Σαγκς (θεωρείται από τα κορυφαία prospects του draft του 2021 και φαβορί για TOP 3) θα κοντραριστεί με το USC του εντυπωσιακού ψηλού Mόμπλεϊ (και αυτός φαβορί για TOP 3 στο draft), ενώ το Michigan θα παίξει με το UCLA, το οποίο είναι πρώτο σε πρωταθλήματα στο κολεγιακό με 11.

Όλοι οι υπόλοιποι διεκδικητές πάνε για τον πρώτο τους τίτλο στη March Madness.

