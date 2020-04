Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος Ντάρεν Ρόβελ στο twitter, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν του Iona State πούλησε την έπαυλη που διατηρούσε στην περιοχή Ίντιαν Κρικ στη Φλόριντα έναντι 17 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πώς ήταν η έπαυλη του Ρικ Πιτίνο; Μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Rick Pitino has sold his waterfront mansion in Indian Creek, Fla., for $17 million. pic.twitter.com/KFUSZwOqWY

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 14, 2020