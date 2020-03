Σαμπρίνα Ιονέσκου: Ο «θρύλος» που θα μείνει χωρίς πρωτάθλημα

«Ναι, είναι ένα υπέροχο ταξίδι. Αλλά όχι τόσο καλό, όσο θα μπορούσε να είναι. Επειδή ο κόσμος λέει πως αγγίξαμε την κορυφή μας - δεν ξέρουν αυτό το πρόγραμμα και δεν ξέρουν εμένα. Όπως και δεν ξέρουν την αποστολή που έχουμε μαζί, ως ομάδα.

Ήρθα στο Πανεπιστήμιο του Oregon ως πρωτοετής (freshman) το 2016-17. Φτάσαμε στο Elite Eight και ηττηθήκαμε (κατά κράτος). Επέστρεψα δευτεροετής (sophomore) το 2017-18. Φτάσαμε στο Elite Eight και ηττηθήκαμε (για λίγο). Επέστρεψα ως τριτοετής (junior) το 2018-19. Φτάσαμε στο Final 4.

Και τώρα, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη που σας ανακοινώνω ότι επιστρέφω στο Πανεπιστήμιο του Oregon για τη σεζόν 2019-20. Δεν θα προβλέψω πόσο μακριά θα πάμε... Θα πω μόνο αυτό... Έχουμε μια δουλειά στη μέση».

Με αυτό το γράμμα στο «Players' Tribune» τον προηγούμενο Απρίλιο, η Σαμπρίνα Ιονέσκου ανακοίνωσε πως την απόσυρσή της από το draft του WNBA, προκειμένου να γυρίσει στο πανεπιστήμιό της και να πάρει αυτό που της έλειπε τόσο πολύ: ένα πρωτάθλημα!

Στα χρόνια που φόρεσε την φανέλα του Oregon, το πανεπιστήμιό της έκανε τη μία υπέρβαση μετά την άλλη: Για πρώτη φορά στην ιστορία του βρέθηκε στις καλύτερες οκτώ ομάδες το 2017. Έκανε ξανά το ίδιο το 2018 και πέρυσι προκρίθηκε στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Εκεί, η Ιονέσκου και η παρέα της ηττήθηκαν από το Baylor με 72-67. Η επιθυμία της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος όλο και μεγάλωνε, και ήθελε, πριν κλείσει αυτό το κεφάλαιο, να φτάσει στο βάθρο και να το σηκώσει ψηλά.

Η δουλειά της, όμως, θα μείνει μισή...

Μπορεί η ίδια να έχει διάφορες ατομικές διακρίσεις (John R. Wooden Award-2019, Wade Trophy-2019, USBWA National Freshman of the Year-2017, 3xPac-12 Player of the Year-2018/20, 2xNancy Lieberman Award-2018/19) και να πρόλαβε να βάλει το όνομά της στην ιστορία του NCAA με 26 triple doubles και 2.000+ πόντους, 1.000+ ριμπάουντ και 1.000+ ασίστ (η μόνη που τα έχει καταφέρει αυτά σε άνδρες και γυναίκες), αλλά η φλόγα του ονείρου της έκαιγε δυνατά όλους αυτούς τους μήνες.

Ωστόσο, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν «άγνωστο» και «αόρατο» αντίπαλο, ο οποίος με το... έτσι θέλω, έβαλε τέλος στο μοναδικό σκοπό της και την «αναγκάζει» να κοιτάξει το μέλλον.

Οι εξελίξεις και τα κρούσματα του κορωνοϊού παγκοσμίως την πρόλαβαν και το NCAA ακύρωσε τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών για τη φετινή σεζόν, «θορυβημένο» από το θετικό δείγμα του Ρούντι Γκομπέρ.

Στο άκουσμα αυτής της είδησης, αμέσως στα media, αλλά και στο twitter, των ΗΠΑ φιγούραρε το πρόσωπο της, χρησιμοποιώντας την ατάκα που έγραψε στο γράμμα της, πως η «unfinished business» θα παραμείνει «unfinished»...

Sabrina Ionescu’s final college statistics at #Oregon. #NCAAW 2542 points

1079 assists

1032 rebounds

206 steals 45.4 FG%

42.1 3P%

85.0 FT% pic.twitter.com/RUa0Q48u6C — Billy Heyen (@BillyHeyen) March 13, 2020

Θα σκεφτεί κανείς πως ναι, είναι όντως κρίμα, από τη στιγμή που είχε επιστρέψει αποφασισμένη και το Oregon ήταν ασταμάτητο και πήγαινε... καρφί για τον τίτλο. Όμως, μπροστά στην υγεία, τι είναι ένας τίτλος, από τους πολλούς που μπορούν να έρθουν μελλοντικά στο WNBA;

Η Σαμπρίνα, όμως, είχε πάρει το πείσμα του Κόμπι Μπράιαντ...

Mamba Mentality

Η Σαμπρίνα Ιονέσκου δεν συμβιβαζόταν με τίποτα λιγότερο και ήθελε αυτή τη φορά να φτάσει στην πηγή και να πιει νερό. Η νοοτροπία της όλα αυτά τα χρόνια βασίστηκε πολύ στον «Black Mamba», τον οποίο είχε την τύχη να γνωρίσει, όπως και άλλους αστέρες του ΝΒΑ, όπως τον Στεφ Κάρι.

Στο γράμμα της μιλάει κιόλας για την ημέρα που είδε στο «ESPN+» ένα βίντεο που είχε φτιάξει ο Κόμπι με την ίδια κι έκανε ανάλυση του τρόπου παιχνιδιού της. Όπως ανέφερε η 22χρονη, στην αρχή έπαθε σοκ, μετά απογοητεύτηκε με τα λάθη που είχε κάνει, αλλά στο τέλος κατάλαβε πως ο Κόμπι της έστελνε ένα «μήνυμα», μια «πρόκληση».

«Ο Κόμπι στην ουσία μού έλεγε "σε βλέπω και μού αρέσει αυτό που μού δείχνεις. Αλλά τώρα πρέπει να μού δείξεις και κάτι περισσότερο. Είναι ώρα να πάρεις αυτό το παιχνίδι, αυτό το Final 4, αυτό το "καυτό" με προοπτική παιχνίδι, αυτή την γυναικεία ομάδα του Oregon και να τα πας στο επόμενο επίπεδο. Το επίπεδο εκείνο που κανείς δεν περιμένει να έρθει. Έτσι πας από το "καλός" στο "σπουδαίος"».

Η απώλεια του «Black Mamba» και της 13χρονης κόρης του, Τζιάνα, την βύθισε σε θλίψη. Στην εκδήλωση που έγινε στο «Staples Center» για να τιμηθεί η μνήμη τους, η ίδια μίλησε άκρως συγκινημένη για το είδωλό της και της προπονήσεις που έκανε με την μικρή Τζίτζι, αποκαλύπτοντας την ατάκα που της είχε πει ο πάλαι ποτέ σούπερ σταρ του ΝΒΑ:

«Η σπουδαιότητα δεν έχει να κάνει με το φύλο».

Λίγα πράγματα για εκείνη

- Είναι κόρη Ρουμάνων. Ο πατέρας της Νταν Ιονέσκου, άφησε την χώρα τους στη διάρκεια της επανάστασης το 1989 και πήγε στην Αμερική με πολιτικό άσυλο. Η μητέρα της, Λιλιάνα Μπλαζ και ο αδερφός της, Αντρέι, ακολούθησαν τον Νταν στις ΗΠΑ το 1995. Ο πατέρας της άρχισε μια επιχείρηση με λιμουζίνες στη Βόρεια Καρολίνα, όπου και αποφάσισε να μείνει, καθώς ζούσαν εκεί κι άλλα μέλη της οικογένειας.

- Η Σαμπρίνα έχει έναν δίδυμο αδερφό, τον Έντουαρντ, που γεννήθηκε 18 λεπτά μετά από εκείνη. Ο Έντι έπαιζε στο City College of San Fransisco, αλλά έπειτα πήρε μετεγγραφή στο Oregon, και φέτος έπαιζε στην ανδρική ομάδα.

- Σε συνέντευξή της το 2019 στην «Washington Post» παραδέχθηκε πως είναι «φυσική σκόρερ», αλλά βελτίωσε άλλους τομείς του παιχνιδιού της παίζοντας μαζί με αγόρια και μεγαλύτερα κορίτσια. «Όταν ήμουν μικρή, έπαιζα πάντα με άλλα παιδιά κι έπρεπε να βρω τρόπους να πάρω την μπάλα, επειδή δεν μου έδιναν ποτέ την μπάλα. Έτσι, κατάλαβα πως θα έπρεπε να παίρνω τα ριμπάουντ, αν ήθελα να έχω την μπάλα. Αργότερα, έπαιζα με παιδιά που ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερά μου κι εγώ ήμουν πιο μικρή, πιο αδύνατη και πιο λεπτή. Έπρεπε να βρω κάτι άλλο από το σκοράρισμα, κι αυτό ήταν η πάσα».

- Κάποτε ήταν σε ένα σχολείο που δεν υπήρχαν πολλές κοπέλες για να φτιάξουν ομάδα μπάσκετ και δεν της επετράπη να μπει στην ομάδα των αγοριών. «Το σχολείο μου μού είπε πως θα έπρεπε να παίζω με κούκλες. Σοβαρά, λέξη προς λέξη». Εκείνη... απάντησε με την δημιουργία κοριτσίστικης ομάδας, αφού βρήκε τελικά αρκετά κορίτσια για να τη φτιάξει.

- Την τελευταία της χρoνιά στο Miramonte High School, οδήγησε την ομάδα της στον τελικό, έχοντας κατά μέσο όρο 25.3 πόντους, 8.8 ασίστ, 7.6 ριμπάουντ, 4.5 κλεψίματα και 1.3 τάπες. Στο παιχνίδι για τον τίτλο, μέτρησε 24 πόντους, 10 ασίστ και 10 ριμπάουντ, αλλά η ομάδα της ηττήθηκε από το Chaminade. Τότε, πέτυχε και για πρώτη φορά buzzer beater από το κέντρο του γηπέδου.

- Το 2017, στην πρώτη της χρονιά στο Oregon, πήρε το βραβείο Pac-12 Freshman of the Year, μετά από ψηφοφορία των προπονητών. Ήταν η πρώτη από το Oregon που πήρε αυτό το βραβείο, μετά το 1999.

-Η προσέλευση στα παιχνίδια του Oregon στο διάστημα της παρουσίας της αυξήθηκε κατακόρυφα. «Την σεζόν πριν έρθει, ο μέσος όρος προσέλευσης ήταν 1.501 θεατές. Στην δεύτερη χρονιά της ο αριθμός αυτός έφτασε τους 4.200 και την επόμενη σεζόν τους 7.148», ανέφερε ο προπονητής της Κέλι Γκρέιβς.

- Τον Απρίλιο του 2018 πήγε στην εθνική ΗΠΑ 3x3 «Έπρεπε να ρωτήσω τους κανονισμούς, πριν αρχίσουν τα παιχνίδια», παραδέχθηκε, αλλά προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα, αφού οδήγησε την ομάδα της στον τίτλο αήττητη και πήρε και το «MVP». Το 2018 πήρε μέρος με την ίδια ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο - ήταν η νεότερη ομάδα στη διοργάνωση - και νίκησαν την Ρωσία, που υπερασπιζόταν τον τίτλο της. Έχει τρία χρυσά μετάλλια: FIBA Americas U16 Championship, FIBA U17 World Cup, Pan American Games.

Όπως ειπε και ο πατέρας της, Νταν, «Πονάει που δεν βλέπουμε τον τερματισμό και αυτή η συζήτηση θα μείνει ανοιχτή για πολλά χρόνια ακόμα».

Το σίγουρο είναι πως η Σαμπρίνα Ιονέσκου θα μας απασχολήσει πολύ!

