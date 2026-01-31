Ο Νεοκλής Αβδάλας είχε 1/8 σουτ και το Virginia Tech ηττήθηκε με 72-58 από το Duke.

Μπορεί να πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο NCAA με τη φανέλα του Virginia Tech, όμως κόντρα στο Duke δεν του βγήκε το ματς στο σκοράρισμα.

Ο Νεοκλής Αβδάλας είχε 5 πόντους με 1/8 σουτ και η ομάδα του ηττήθηκε από του Blue Devils με 72-58. Eπιπλέον ο Έλληνας περιφερειακός είχε στατιστική με 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 λάθη. Το Virginia Tech έπεσε στο 16-7.

Στον αντίποδα πρωταγωνίστησε άλλο ένα σπουδαίο prospect, ο Κάμερον Μπούζερ με 24 πόντους, γιος του Κάρλος Μπούζερ.

Φέτος ο «Νίο» μετρά 12.9 πόντους, 4.9 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Αρκετοί scout ομάδων του ΝΒΑ έχουν βρεθεί στα γήπεδα που παίζει για να τον παρακολουθήσουν, αφού το ταλέντο και η ποιότητα του κλέβουν την παράσταση.

Αντίθετα πολύ καλή ήταν η παρουσία του Στέφανου Σπάρταλη στην ήττα του Μονμάουθ από το Χόφστρα με 73-57. Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε 20 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 8 πόντους με 4/9 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Άποντος έμεινε ο Βαγγέλης Ζούγρης στη νικη του Λούιβιλ επί του SMU με 88-74. Ο Έλληνας σέντερ είχε 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λαθος σε 8 λεπτά συμμετοχής.