Αβδάλας: Δεν του... βγήκε το ματς κόντρα στο Duke
Μπορεί να πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο NCAA με τη φανέλα του Virginia Tech, όμως κόντρα στο Duke δεν του βγήκε το ματς στο σκοράρισμα.
Ο Νεοκλής Αβδάλας είχε 5 πόντους με 1/8 σουτ και η ομάδα του ηττήθηκε από του Blue Devils με 72-58. Eπιπλέον ο Έλληνας περιφερειακός είχε στατιστική με 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 λάθη. Το Virginia Tech έπεσε στο 16-7.
Στον αντίποδα πρωταγωνίστησε άλλο ένα σπουδαίο prospect, ο Κάμερον Μπούζερ με 24 πόντους, γιος του Κάρλος Μπούζερ.
Φέτος ο «Νίο» μετρά 12.9 πόντους, 4.9 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Αρκετοί scout ομάδων του ΝΒΑ έχουν βρεθεί στα γήπεδα που παίζει για να τον παρακολουθήσουν, αφού το ταλέντο και η ποιότητα του κλέβουν την παράσταση.
Αντίθετα πολύ καλή ήταν η παρουσία του Στέφανου Σπάρταλη στην ήττα του Μονμάουθ από το Χόφστρα με 73-57. Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε 20 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 8 πόντους με 4/9 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.
Άποντος έμεινε ο Βαγγέλης Ζούγρης στη νικη του Λούιβιλ επί του SMU με 88-74. Ο Έλληνας σέντερ είχε 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λαθος σε 8 λεπτά συμμετοχής.
