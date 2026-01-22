Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν καθοριστικός στη νίκη του Virginia Tech επί του Syracuse με 76-74.

Με νίκη συνεχίζει στο κολεγιακό πρωτάθλημα Ο Νεοκλής Αβδάλας. Ο Έλληνας περιφερειακός πρωταγωνίστησε στη νίκη του Virginia Tech επί του Syracuse με 74-74.

O Neo τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4/15 σουτ και 0/4 τρίποντα, ενώ είχε και 2/4 βολές στα 33 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Μάλιστα ήταν εκείνος που με δύο κρίσιμες βολές του στα τελευταία δευτερόλεπτα έσπρωξε την ομάδα του προς τη νίκη. (έκανε το 73-69 και το 74-71).

Ένα παιδί που το όνομα του συζητιέται όλο και περισσότερο στις ΗΠΑ και οι... μετοχές του για το επόμενο draft διαρκώς ανεβαίνουν. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Σπουδαίο ταλέντο με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Φέτος με τη φανέλα των Hokies μετρά 13.9 πόντους, 5.1 ασίστ και 3.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Έχει αγωνιστεί σε 18 ματς, όλα ως βασικός!