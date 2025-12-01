Στέφανος Σπάρταλης και Νίκος Χιτικούδης μέτρησαν διψήφιο αριθμό πόντων στη χθεσινή βραδιά του NCAA.

Η ελληνική παροικία στο NCAA αφήνει το δικό της αποτύπωμα κάθε βράδυ. Με τους Στέφανο Σπάρταλη και Νίκο Χιτικούδη να είναι οι πρωταγωνιστές στα παιχνίδια της Κυριακής. Αμφότεροι διψήφιοι, βοήθησαν τα κολέγιά τους στο να πάρουν νίκες.

Στέφανος Σπάρταλης

Το Monmouth πήρε εκτός έδρας νίκη απέναντι στους Lafayette Leopads, με τον Στέφανο Σπάρταλη να προσθέτει ακόμα μία διψήφια εμφάνιση στη σεζόν. Ο Έλληνας ψηλός σκόραρε 12 πόντους με 4/8 δίποντα και 4/4 βολές, στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε, βοηθώντας στη νίκη του κολεγίου του με 88-74 εκτός έδρας.

Στους 12 πόντους του, προσέθεσε ένα ριμπάουντ, ένα μπλοκ αλλά και 2 λάθη.

Νίκος Χιτικούδης

Διψήφιος και ο Νίκος Χιτικούδης, στη νίκη του Robet Morris Colonials απέναντι στους Stetson Hatters με 80-62. Το κολέγιο του Χιτικούδη μετράει 5/5 εντός έδρας, με τον ίδιο να σκοράρει 11 πόντους, έχοντας 4/8 δίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος στα 28 λεπτά που αγωνίστηκε, γεμίζοντας τη στατιστική του.