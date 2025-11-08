Το Gazzetta σας παρουσιάζει τα πεπραγμένα των Ελλήνων που αγωνίζονται στο NCAA από τα ματς που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το NCAA έχει φέτος έντονο ελληνικό στοιχείο, αφού αρκετοί παίκτες της χώρας μας βρίσκονται στο κολεγιακό πρωτάθλημα, προσπαθώντας να εξελιχθούν και να βοηθήσουν τις ομάδες τους. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έκαναν.

Ράιαν Σούλης - Columbia

Ο Ράιαν Σούλης αγωνίστηκε στην νίκη του Columbia επί του New Haven με 71-53. Πάτησε παρκέ για 19 λεπτά ερχόμενος από τον πάγκο. Πρόλαβε να πετύχει 6 πόντους, να κατεβάσει 3 ριμπάουντ και να κάνει μια τάπα. Είχε 1/5 σουτ και χρεώθηκε με ένα φάουλ. Έδωσε λύσεις στην ομάδα του όσο αγωνίστηκε. Nτεμπούτο για φέτος, με το Columbia να ξεκινά με το... δεξί τη σεζόν.

Αναστάσης Ροζακέας - St Mary's

Ο Ροζακέας αγωνίστηκε στην ήττα του St Mary's από το Bucknell Bison με 73-62. Ήταν πενταδάτος και έμεινε στο παρκέ 31 λεπτά. Τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 φάουλ και 2 λάθη. Είχε 3/8 σουτ, 3/5 τρίποντα και 3/3 βολές. Στη σεζόν μετρά 9 πόντους και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

* Aντρέι Στογιάκοβιτς - Ilinnois

.@AndrejSto2 registers his first three in the Orange and Blue!



2H 2:13 | Illinois 109, Florida Gulf Coast 64 pic.twitter.com/Xzr5Gcaqxm — Illinois Men's Basketball (@IlliniMBB) November 8, 2025

Ο γιος του Πέτζα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα παίξει στην Εθνική Ελλάδος ή Σερβίας. O Αντρέι έκανε το ντεμπούτο του για φέτος στο NCΑΑ και στην αναμέτρηση του Illinois κόντρα στην Florida. Η ομάδα του επικράτησε εύκολα με 113-70 και εκείνος έμεινε στο παρκέ για 22 λεπτά. Ήρθε από τον πάγκο και μέτρησε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη. Είχε 4/10 σουτ με 1/3 τρίποντα, αλλά και 0/1 βολές. Την σεζόν που πέρασε, είχε 17.9 πόντους στο Stanford.