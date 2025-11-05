Οι Στέφανος Σπάρταλης, Νίκος Χιτικούδης και Τάσος Ροζακέας ξεκίνησαν ως βασικοί με τις ομάδες τους και είχαν σημαντική συνεισφορά στα παιχνίδια της πρεμιέρας.

Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζεται η σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα για τους Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις θετικές πρεμιέρες των Αβδάλα, Ζούγρη και Λιοτόπουλου, τη σκυτάλη πήραν οι Στέφανος Σπάρταλης, Νίκος Χιτικούδης και Τάσος Ροζακέας που όχι μόνο ξεκίνησαν βασικοί στις ομάδες τους, αλλά έδειξαν από το πρώτο κιόλας παιχνίδι πως είναι έτοιμοι να αφήσουν το στίγμα τους στο NCAA.

Ο Στέφανος Σπάρταλης, προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε εντυπωσιακό ντεμπούτο με το κολέγιο του Monmouth. Στην άνετη νίκη των Hawks επί των Caldwell Cougars (96-68), ο Σπαρτάλης αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 4 επιθετικά) και 1 κόψιμο, σε μόλις 17 λεπτά συμμετοχής. Ξεκίνησε βασικός και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, δείχνοντας πως διαθέτει τα εργαλεία για να εξελιχθεί σημαντικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

This baby hook already feels VINTAGE.



Stefanos Spartalis has his first four career points to start us off!#FlyHawks || @CAABasketball pic.twitter.com/65ZEsMdQj2 November 5, 2025

Στη συνέχεια, ο Νίκος Χιτικούδης με εμπειρία στο NCAA, μετρά ήδη 56 αγώνες στις δύο προηγούμενες σεζόν. Ο πρώην παίκτης των North Carolina A&T Aggies έκανε το ντεμπούτο του με το κολέγιο Robert Morris και ήταν κι αυτός πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 27 λεπτά συμμετοχής. Παρότι οι Colonials γνώρισαν βαριά ήττα από τους Iowa Hawkeyes (69-101), ο Έλληνας πάουερ φόργουορντ έδειξε σταθερότητα φλερτάροντας με το double-double.

Ο Τάσος Ροζακεας, επίσης «παιδί» του Ολυμπιακού, άνοιξε νέο κεφάλαιο φέτος μετά τη μεταγραφή του από το Florida State στο Mount St. Mary’s. Συνδυάζει σουτ και ευελιξία στις θέσεις «2» και «3» και στην πρεμιέρα του κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, ξεκινώντας βασικός. Παρότι οι Mountaineers ηττήθηκαν από το West Virginia (54-70), ο Ροζακέας είχε 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 34 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του rotation φέτος.