Ιωνικός για ΚΕΔ: «Ντροπή, έχει στα χέρια της οπτικό υλικό» (vids)

Ο Ιωνικός, με ανακοίνωσή του και videos που δημοσιοποίησε στρέφεται κατά της ΚΕΔ για τις διαιτησίες που είχε στα τελευταία ματς.

Οι διαιτησίες που είχε ο Ιωνικός στα τελευταία ματς, μόνο χαρούμενη δεν άφησαν την ομάδα της Νίκαιας. Αυτό φαίνεται από την αντίδρασή της και την ανακοίνωση που έβγαλε.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

Η ΚΕΔ είναι ενήμερη έχοντας ήδη λάβει το σχετικό οπτικό υλικό που σας παρουσιάζουμε από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της ομάδας μας και περιμένουμε την άμεση παρέμβαση της».