Το υπερατλαντικό ταξίδι με προορισμό τις ΗΠΑ ετοιμάζεται να κάνει ο Ιωάννης Ασημακόπουλος, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη μπασκετική ομάδα του κολεγίου Colby στο Κάνσας.

Ο 18χρονος φόργουορντ (2,05 μ.) συμμετείχε με την Εθνική Εφήβων στο EuroBasket U18, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι, μετρώντας κατά μέσο όρο από 2 πόντους με 2,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 8,9 λεπτά εντός παρκέ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ασημακόπουλος θα γίνει ένας ακόμη νεαρός Έλληνας που θα δοκιμάσει την τύχη του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και το επίπεδο του κολεγιακού πρωταθλήματος.