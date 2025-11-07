ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις 4-0: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ στο 6' απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.
Οι Ελβετοί έμειναν με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Γκίγκοβιτς για επικίνδυνο παιχνίδι στον Γιακουμάκη. Ο ΠΑΟΚ πέταξε ένα ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο πετούσε φωτιές.
Στο 54' ο Μπιάνκο έκανε το 1-0 και όλα πλέον έγιναν πιο εύκολα, ειδικά όταν μπήκε ο Ζίβκοβιτς, που ξεκίνησε και τα τρία γκολ του ΠΑΟΚ για το τελικό 4-0.
Στο 67' ο Γιακουμάκης σημείωσε το 2-0, ο Κωνσταντέλιας στο 72' έκανε το 3-0 και ο Μπάμπα στο 76' έγραψε το τελικό 4-0.
Δείτε τα highlights του αγώνα
