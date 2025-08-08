Πιτίνο: «Δεν υπάρχουν πλέον πόιντ γκαρντ»
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν τεχνικός της ομάδας του Σεντ Τζονς, Ρικ Πιτίνο, μίλησε για τον σύγχρονο πόιντ γκαρντ και τόνισε ότι πλέον δεν υπάρχει στην αγορά αυτό που λέμε «άσος».
Όταν ρωτήθηκε για τον σταρ των Νιου Γιορκ Νικς, Τζέιλεν Μπράνσον, ο βετεράνος κόουτς ήταν ξεκάθαρος: «Είναι ένας κόμπο σκόρινγκ γκαρντ. Δεν νομίζω ότι ψάχνει την ασίστ. Νομίζω ότι ψάχνει να σκοράρει. Και δόξα τω Θεώ που το κάνει».
Στη συνέχεια εξήγησε πως στο σύγχρονο μπάσκετ δεν υπάρχουν πόιντ γκαρντ με την κλασική έννοια του όρου: «Δεν υπάρχουν πλέον πόιντ γκαρντ. Αν βρείτε έναν, πιθανότατα περιγράφετε κάποιον που δεν μπορεί να σουτάρει».
Τα σχόλιά του αντικατοπτρίζουν τη διαρκώς αυξανόμενη τάση του μπάσκετ προς το «positionless» παιχνίδι. Η ομάδα του Σεντ Τζονς, στην οποία αγωνίζονται και δύο Έλληνες παίκτες, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος και ο Φώτης Κωνσταντινίδης, είναι χτισμένη πάνω στο μέγεθος, την κίνηση και την πολυμορφία, και δεν βασίζεται σε έναν παραδοσιακό οργανωτή. Αντίθετα, ο Πιτίνο υιοθετεί μια προσέγγιση όπου κανένας παίκτης δεν κυριαρχεί στη μπάλα, σε έντονη αντίθεση με το μπάσκετ του παρελθόντος.
Rick Pitino: “There are no point guards anymore…Who’s the PG of the Knicks, Lakers, Celtics, Thunder?…PG’s totally done…”— New York Basketball (@NBA_NewYork) August 6, 2025
Q: “What’s Jalen Brunson?”
Pitino: “Combo scoring guard. I don’t think he’s looking for the assist. I think he’s looking to score. And thank God he is…” pic.twitter.com/gbpUb8OxJT
