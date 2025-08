Ο Φώτης Κωνσταντινίδης πήρε υποτροφία στο Σεντ Τζονς και θα συνεχίσει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο.

Ο Ρικ Πιτίνο θα έχει ακόμα έναν νεαρό Έλληνα στην ομάδα του στο Σεντ Τζονς το NCAA, τον Φώτη Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα μετακομίσει στις ΗΠΑ με υποτροφία. Εκεί θα συναντήσει τον Λευτέρη Λιοτόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στις τελευταίες κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για την Εθνική.

Ο 18χρονος γκαρντ αγωνιζόταν πέρσι στην εφηβική ομάδα του Προτέα Βούλας, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της U18, ενώ ηγήθηκε επίσης στις ασίστ, στα εύστοχα τρίποντα, με ποσοστό ευστοχίας από τα 6,75μ. που έφτασε το 39,0%.

Κατέγραψε οκτώ συμμετοχές με την ανδρική ομάδα του Προτέα Βούλας στην Elite League (A2), συμβάλλοντας στην ιστορική έκτη θέση και την πρώτη συμμετοχή της ομάδας στα playoffs.

Πριν από τον Προτέα, αγωνίστηκε για δέκα χρόνια στις ακαδημίες του Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης (Α.Ο.Ν.Α.) στην Αργυρούπολη, όπου στην προτελευταία του χρονιά αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων (36,0%).

Ο νέος του προπονητής μάλιστα τον πόσταρε στο X όταν πήγαν μαζί σε αγώνα μπέισμπολ, με χιουμοριστική διάθεση, γράφοντας ότι το να προσπαθείς να εξηγήσεις το άθλημα σε έναν Έλληνα είναι «πονοκέφαλος».

Explaining the game of baseball to Imran (Austria) and Fotis (Greece) is wearing me out 😳😂 pic.twitter.com/GLTeSOMjIn