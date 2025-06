O Αβδάλας αποσύρθηκε από το ντραφτ του ΝΒΑ και συνεχίζει στο ΝCAA!

Το όνειρο του ΝΒΑ θα... περιμένει για τον Νεοκλή Αβδάλα, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του από το ντραφτ 2025 και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝCAA.

Όπως ανέφερε τα μεσάνυχτα της Κυριακής το ESPN, o Νεοκλής Αβδάλας αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του στο NBA Draft 2025, κάτι που γνωστοποίησε ο αντζέντης του. Ο 19χρονος ύψους 2μ.03 Ελληνας διεθνής βελτίωσε την κατάταξή του στη διαδικασία και πλέον θα δουλέψει με ορίζοντα το Draft του 2026. Πλέον ο Αβδάλας αναμένεται να αγωνιστεί τη νέα σεζόν στο ΝCAA, καθώς έχει ήδη πρόταση με ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δολάρια (μέσω NIL) από το κολεγιο Βιρτζίνια Τεκ, που στο πρόσωπό του «βλέπει» μία προσθήκη που θα το αλλάξει επίπεδο και θα το βοηθήσει να ξαναφτάσει στο τελικό τουρνουά του NCAA για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια.

NEWS: Greek wing Neoklis Avdalas a projected 2nd round pick, is withdrawing from the NBA Draft, agent Alex Saratsis told ESPN.



Avdalas improved his standing at the NBA draft combine and will be a name to monitor in the 2026 NBA draft. pic.twitter.com/fjGhIvSGXV