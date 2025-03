Μεγάλη τιμητική διάκριση για τον Ρικ Πιτίνο, ο οποίος πήρε τον τίτλο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς στο NCAA και δη στην περιφέρεια της Big East.

Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας ξαναζεί στιγμές δόξας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με το κολλέγιο του St. John's!

O 73χρονος Ρικ Πιτίνο οδήγησε την ομάδα του στην 1η θέση στην «Big East» έχοντας 18 νίκες και 2 ήττες με αποτέλεσμα να αναδειχθεί και «coach of the year» στην εν λόγω περιφέρεια.

Με αυτήν την τιμητική διάκριση ο Αμερικανός τεχνικός έγινε ο δεύτερος στην ιστορία του NCAA μετά τον Ντέινα Άλτμαν που κερδίζει τον τίτλο του καλύτερου προπονητή με τέσσερα διαφορετικά κολέγια καθώς είχαν προηγηθεί επίσης το Κεντάκι (1991, 1996), το Λούιβιλ (2005) και το Αϊόνα (2023).

𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑.



Coach Rick Pitino has been named the 2025 @BIGEASTMBB Coach of the Year 👏🏆



🗞️: https://t.co/IICauf3XsS pic.twitter.com/eMcWfC8mff