Σε ηλικία 60 ετών ο Τζέι Ράιτ, δύο φορές πρωταθλητής του NCAA ανακοίνωσε την απόσυρσή του.

Το NCAA διανύει μία περίεργη περίοδο. Ο Μάικ Σιζέφσκι ολοκλήρωσε την τελευταία σεζόν της πλούσιας καριέρας του. Και λίγες ημέρες αργότερα, μία άλλη θρυλική μορφή του κολεγιακού πρωταθλήματος, ο Τζέι Ράιτ είπε το δικό του «αντίο».

Ο 60χρονος Ράιτ έμεινε για 21 χρόνια στον πάγκο του Βιλανόβα, ενώ ακολούθησε την προπονητική για 35 έτη, έχοντας κερδίσει 520 αγώνες. Για ένα διάστημα θεωρούνταν ως πιο επιτυχημένος προπονητής στο NCAA, δίχως να έχει κατακτήσει τον τίτλο. Αυτό συνέβη το 2016 και επαναλήφθηκε το 2018.

Συνολικά με το Βιλανόβα βρέθηκε σε τέσσερα Final 4, έχοντας δύο κατακτήσεις. Παράλληλα, ήταν στο προπονητικό επιτελείο του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Πλέον, στο NCAA έχουν απομείνει μόλις δύο προπονητές που έχουν παραπάνω από μία κατακτήσεις: Ο Μπιλ Σελφ του Κάνσας και ο Ρικ Πιτίνο του Αϊόνα, αν και από τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού έχει αφαιρεθεί ο τελευταίος τίτλος που κατέκτησε με το Λούιβιλ.

After 21 seasons as the leader of Villanova Men’s Basketball, Coach Wright announces his retirement.



Thank you, Coach, for everything you have done for our University, community & the game of basketball.



We are thrilled that you will continue to be a part of the VU community. pic.twitter.com/HGjitFaOUm