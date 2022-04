Σιζέφσκι: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, τα παιδιά έκλαιγαν»

O Mάικ Σιζέφσκι έβαλε τέλος σε μια τεράστια καριέρα και για άλλη μια φορά εκθείασε τους παίκτες του.

H North Carolina ηττήθηκε στον ημιτελικό του NCAA από το North Carolina και έτσι μπήκαν οι τίτλοι τέλους στην σπουδαία καριέρα ενός θρυλικού προπονητή, του τεράστιου Μάικ Σιζέφκσι. Ο coach K αφήνει τους πάγκους μετά από 1202 νίκες στο NCAA (ποσοστό 76%). Έκατσε στον πάγκο του Duke από το 1980 μέχρι σήμερα και το οδήγησε σε 5 πρωταθλήματα, 9 τελικούς και 13 Final 4, ενώ κατέκτησε χρυσό με την Team USA σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες (2008, 2012, 2016) και δύο Παγκόσμια (2010,2014).

Μετά την ήττα από τους Tar Heels, έδειξε για άλλη μια φορά την αγάπη για τους παίκτες του. «Στεναχωριέμαι για τους παίκτες μου, θα ασχοληθώ με εμένα πιο μετά. Για μένα, όλο αυτό τον καιρό που ήμουν προπονητής, ήθελα στο τέλος της σεζόν ανεξαρτήτου ματς και χαράς ή λύπης από το αποτέλεσμα, να δώσουμε τα πάντα. Και τα παιδιά έκλαιγαν και είμαι περήφανος για εκείνα και την προσπάθεια τους. Ήταν χαρά μου να τα προπονήσω και να παίζουν μπάσκετ με νοοτροπία νικητή. Αυτό έκαναν απόψε, αλλά το πέτυχε και η άλλη ομάδα», ανέφερε.

