ΝΒΑ: Η πρόκληση των Λέικερς και το... μηδέν που έχει το Νο7! (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα πρέπει να ακολουθήσουν τον δύσκολο δρόμο. Από την 7η θέση μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ! Οι πρωταθλητές βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 2-1 απέναντι στο Φοίνιξ και το ενδεχόμενο να κάνουν το 3-1 το βράδυ της Κυριακής (22:30) θα τους φέρει μπροστά σε μία τεράστια πρόκληση!

Θα γίνουν μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που θα βρεθεί στο 3-1 ερχόμενη από το Νο7! Οι άλλες δύο είναι οι Σαν Αντόνιο Σπερς το 2010 στη σειρά με τους Ντάλας Μάβερικς (προκρίθηκαν με 4-2) και οι Λος Άντζελες Λέικερς στο 2007 απέναντι στους Φοίνιξ Σανς (αποκλείστηκαν με 4-3)!

Υπάρχει και κάτι ακόμα: Καμία ομάδα δεν έχει φτάσει στους τελικούς από το Νο7, πόσο μάλιστα να κερδίσει την κούπα. Η ομάδα με τη χαμηλότερη κατάταξη που έφτασε μέχρι το τέλος, και κατέκτησε το πρωτάθλημα, ήταν οι Χιούστον Ρόκετς το 1995, όταν επικράτησαν με 4-0 των Ορλάντο Μάτζικ.

The Lakers will try to become the third 7 seed to take a 3-1 series lead over a 2 seed. The other instances:

*2010 Spurs vs Mavericks (Won in 6)

*2006 Lakers vs Suns (Lost in 7) pic.twitter.com/gzewWIT83v

